Eine Dreiviertelstunde parkte am Sonntag eine grüne Kawasaki Ninja 125 (amtliches Kennzeichen: WES-BA 92) zwischen 21.30 Uhr und 22.15 Uhr an der Borther Straße. In diesem Zeitraum stahlen Diebe das Motorrad.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.