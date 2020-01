Schwelm – Ein paar Wochen musikalische Pause müssen reichen um die Batterien wieder aufzuladen und in eine neue Saison zu starten. Am ersten Samstagabend im Februar werden drei Bands verschiedene Stilrichtungen des Rocks im Nordpol präsentieren.

Die Tres Marias aus Hagen wollen mit furztrockenen Desert-Punkrock punkten. Im Gepäck haben sie ihr viertes Album „Nice to Meat“, von dem sie auch das eine oder andere Stück spielen werden. Geplant ist ein Potpourri aus alten und neuen Songs. Man darf gespannt sein.

Xmas on Mars aus Dortmund sind keine Unbekannten in Schwelm. In regelmäßigen Abständen schlagen sie immer mal wieder in Schwelm auf und konnten sich hier schon eine treue Fanbasis erspielen. Ihr Alternative-Roots-Rock reißt einfach jeden mit und lädt zum mitfeiern ein.

Swift Exit aus Köln spielen alternativen Punk mit sympathischer Frontfrau am Mikro. Die erst 2017 gegründete Band, weiß sehr genau was sie da macht und kann schon auf einige Bühnenerfahrung zurück schauen. In regelmäßigen Abständen bespielen sie die Bühnen in und um Köln. Endlich können sie sich im Nordpol dem kritischen Publikum stellen und beweisen.

Wer sich diesen Abend nicht entgehen lassen möchte, sollte sich am Samstag den 01.02. in der Eckkneipe „Zum Nordpol“ in der Nordstr. 16 in Schwelm einfinden. Einlass ist um 19 Uhr, Start um 20 Uhr und der Eintritt beträgt 7 Euro.