Das Wettkampfteam des SV Schwerte 06 konnte beim Internationalen Hagener Schwimmfest seine großartige Frühform bestätigen. Insbesondere auch auf den längeren Strecken zeigten die Schwimmerinnen und Schwimmer sehr beachtliche Leistungen.

Das intensive Training der letzten Wochen zeitigte so schon schnell Resultate: Bei 42 Starts, gab es 40 neue Bestzeiten, dazu 12 Gold-, 11 Silber- und 5 Bronzemedaillen.

So holte Monia Pinner bei 6 Starts 6 Goldmedaillen und das bemerkenswerterweise auch über ihre Debütstrecke 800m Freistil. Lennart Schnitker erreichte über 50m Rücken den Finallauf in der offenen Wertung und gewann den 6. Platz! Auch Anna Berenberg vergoldete alle ihre 3 Starts. Besonders auf der 1500m Freistilstrecke brilliert sie mit starken 26:15 Minuten.

Mia Henneböhle starte erstmals über 800F und 1.500 F und belohnte ihre guten Leistungen mit Gold über die Langdistanz. Lena op den Winkel holte, bei ihrem erst zweiten Wettkampf überhaupt, mit starker Leistung Silber über 50m Rücken und Bronze über 100m Brust. Delia Schwarz erschwamm gegen starke Konkurrenz 3 Mal Silber über ihre Hauptschwimmart Brust mit jeweils neuer Bestzeit, zusätzlich erreichte sie über die 100m in ihrer Nebenschwimmart Rücken einen bronzenen Platz auf dem Treppchen. Eysan Yildirim zeigte sich sehr stark verbessert und belohnte sich über 100m Rücken mit Silber – ein Schwerter Doppelsieg im Jahrgang 2010. Marlen Schumann blieb leider ohne Medaille, pulverisierte aber ihre Bestzeiten jedoch bei allen drei Starts. Sarah Korlevic schwamm das erste Mal einen Wettkampf auf der 50m. Bahn. Dabei holte sie bei 3 Starts gleich 2 Medaillen. Weiteres Gold erschwamm Josefine Kneer. Sie gewann die edelste aller Medaillen über 1.500m und bestätigte, genauso wie mit ihren neuen Bestzeiten über 50m Freistil und 50m Rücken, ihre ansteigende Leistungskurve. Norman Krell begnügte sich mit einem Start über 800m Freistil und absolvierte diese ebenfalls in neuer Bestzeit. Für Connor Krell gab es auch bei jedem seiner 4 Starts eine Medaille. Er brillierte auf allen Freistilstrecken, auf denen er mit neuen Bestzeiten jedes Mal Silber erschwamm.

Nach der langen Pause und der Neuaufstellung des Teams (inkl. neuem Maskottchen) wird neben den messbaren Erfolgen sehr erfreulich, wie die Schwimmerinnen und Schwimmer aus innerem Antrieb wieder zu einer Einheit werden und sich so gegenseitig zu intensivem Training und neuen Bestleistungen im Wettkampf anspornen.