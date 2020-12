Das diesjährige Motto zur Friedenslichtaktion lautet "Frieden überwindet Grenzen". Seit dem Jahr 1995 haben sich die Pfadfinder in Deutschland zur Aufgabe gemacht, das Licht weiter zu verbreiten und so ein Zeichen des Friedens in die Haushalte zu bringen.

Auch in diesem Jahr möchten die Sonsbecker Pfadfinder das Licht am vierten Adventssonntag, 20. Dezember, zu den Sonsbecker Bürgern bringen. Gerade in Zeiten, in denen man auf Kontakte zu seinen Liebsten verzichtet und selbst mit Einschränkungen zu leben hat, soll die Flamme ein Zeichen des Trostes und der Nächstenliebe sein.

Aktion ist Corona-konform

In kleinen Gruppen werden die Pfadfinder durch den Ort ziehen und das Friedenslicht zu den Sonsbecker Bürgern nach Hause bringen. Um niemanden einem unnötigen Risiko auszusetzen, werden die Pfadfinder Masken tragen. Sie klingeln und nehmen Abstand von der Haustür, um den Mindestabstand zu wahren. Die Bürger können dann eine Kerze, oder ein Glas oder Windlicht auf die Türschwelle stellen und ihrerseits Abstand nehmen, so dass die Pfadfinder diese entzünden, oder ein brennendes Teelicht in das Behältnis stellen können. Nebenbei sammeln die Pfadfinder Spenden für ihre Jugendarbeit und zum Unterhalt ihres Hauses, des „Fuxbaus“.

Bereits am Freitag, 18. Dezember, findet in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena ein Wortgottesdienst zur Aussendung des Friedenslichtes statt. Wer daran Teilnehmen möchte, sollte sich vorher im Pfarrbüro der Katholischen Kirchengemeinde anmelden. Die Plätze sind begrenzt.