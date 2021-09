Hallo Leute und Glück Auf !!!

Die Weinachtszeit steht wieder vor der Tür und Wir Die Schalker 1904 haben uns Gedanken wie

und wo können wir helfen.Und haben uns darauf geeinigt das wir Die Arche Noha in Gelsenkirchen

unterstützen möchten.Wir wollen den Kindern dort eine kleine Freunde machen und ein Lächeln

aufs Gesicht zaubern in ihrem schon so schwerem Leben.Wir möchten eine kleine Weinachtstüte

mit Schokolade obst und ein kleines Geschenk überreichen.Aber alleine schaffen wir nicht alles

deshalb möchten wir euch liebe Leser bitten uns dabei zu Unterstützen mit einer kleine Sach oder

Geldspende.Natürlich werden alle Helfer Namendlich in der Presse erwähnt soweit es erwünscht ist

fast euch alle ein Herz und helft uns den Kindern ein lächeln aufs Gesicht zu zaubern.Wenn Ihr uns

erreichen möchtet könnt ihr es über folgende E-Mail:dieschalker1904@gmx.net oder Ihr findet uns

auch bei Facebook und Instergram.Wir freuen uns auf eure Nachrichten.

Mit Blau Weissen Grüßen

Die Schalker 1904