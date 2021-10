Glück Auf Zusammen!!!!

Wie Ihr ja schon alle wiest haben wir eine Spenden Aktion laufen für die Arche in Gelsenkirchen .

Heute möchte ich eben einfach kurz berichten wie der Stand der Dinge ist.Also wir haben imoment 250,-Euro an Geldspenden schon gesammelt die Weinachtstüten sind auch schon da.Für die befüllung ist auch schon ein Teil vorhanden.Desweiteren haben wir von Silkes Bastelstube aus Altstrimmig 30 Blaue Weinachtskugeln bekommen die mit unserem Namen bedruckt sind die Bastelstube findet ihr auch bei Facebook schaut dort mal rein gibt ganz tolle Sachen.Dan spendet uns eine Schneiderin aus Gelsenkirchen genähte Mützen und dann bekommen wir noch eine Toniebox spendiert für den Gemeinschafts oder Ruheraum der Kinder.Wenn Ihr lust habt auch was zu spenden dann wendet euch einfach an dieschalker1904@gmx.net dort bekommt Ihr dann Infos .

Liebe Grüße euer

Kai