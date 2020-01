Weg isser, der Zigarettenautomat an der Rünther Straße. Unbekannte haben ihn in der Nacht zu Donnerstag (02.01.2020) aus dem Mauerwerk gebrochen und entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Automaten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter Tel. 02307 921 7320 oder 921 0.