Die Einheiten Mitte und Weddinghofen wurden am heutigen Montagnachmittag, 7. September, zum Parkplatz am Einkaufszentrum Zweihausen gerufen. Hier brannte ein Auto.

In der Erstmeldung teilte eine Anrufer mit, dass sich im brennenden PKW noch eine Person befinden sollte. Nach der ersten Erkundung der Feuerwehr konnte hier aber Entwarnung gegeben werden. Es war niemand im Fahrzeuginneren.

Drei Stunden zuvor erhielt die Löscheinheit Rünthe den ersten Einsatzauftrag durch die Rettungsleitstelle in Unna. Auf der A1 sollte in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Hamm/Bergkamen und Hamm-Bockum/Werne ein Wohnanhänger brennen. Dieses bestätigte sich glücklicherweise nicht, es lag lediglich ein technische Defekt am Zugfahrzeug vor.

Noch während der Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle ereilte die Einsatzkräfte dann der nächste Alarm. Diesmal wurde aus einem Gebäude in der Fichtestraße ein ausgelöster Heimrauchmelder mit Rauchaustritt aus einem Fenster gemeldet. Nachdem die Feuerwehrleute sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft haben, konnte die Ursache für die Rauchentwicklung schnell gefunden werden. Auf den Herd verkochte Essen auf den Herd. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet.Im Einsatz befanden sich die Einheit Mitte, Weddinghofen, Rünthe und Overberge.