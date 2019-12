Am heutigen Sonntagmorgen, 29. Dezember, ging gegen 8.30 Uhr bei der Rettungsleitstelle des Kreises Unna die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A1, in Fahrtrichtung Bremen, ein. Ein Auto hatte die Leitplanke durchbrochen und lag brennend in der Böschung.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Kamen und Bergkamen wurden zur Autobahn entsandt, da anfangs nicht ganz klar war, wo genau sich die Unfallstelle befand.

Vor Ort entdeckten die Helfer einen PKW im dichten Unterholz, abseits der Autobahn, der lichterloh in Flammen stand. Zwei Verletzte wurden bereits von Ersthelfern am Seitenstreifen versorgt und betreut.

Da die Anzahl der Fahrzeuginsassen nicht bekannt war, wurde zusätzlich das nähere Umfeld abgesucht. Zum Glück wurden keine weiteren Unfallopfer mehr gefunden. Die Verletzten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.