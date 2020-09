In den späten Abendstunden des 22. Septembers, kam es erneut zu einem Unfall auf der A44, in Höhe Unna-Siddinghausen, Richtung Kassel.

Dabei hatte ein Porsche-Fahrer beim Überholmanöver wohl einen Ford-Kombi übersehen und diesen touchiert. Durch den Unfall geriet der Ford-Fahrer ins Schleudern und landete schließlich im rechten Grünstreifen der Autobahn. Am Porsche entstanden lediglich kleinere Schäden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen waren vor Ort, um die Gefahrenstelle zu sichern und die Leichtverletzten zu versorgen. Die Fahrbahn musste, während der Bergungsarbeiten, für ein paar Stunden zum Teil gesperrt werden.