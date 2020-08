Ein 37-jähriger Bergkamener fuhr am gestrigen Freitag, 21. August, mit seinem E-Bike den Klöcknerbahnweg in Richtung Friedhofstraße und wurde auf dieser Strecke brutal überfallen.

In Höhe der Derner Straße wurde er zunächst von den drei Tätern (einer mit einem Quad, ein Rollerfahrer und einer auf einem Moped) überholt.

Bei der nachfolgenden Unterführung (Hammer Straße) warteten die drei auf den Bergkamener und versperrten ihm den Weg.

Einer schlug dem E-Bike-Fahrer unvermittelt ins Gesicht, so dass er stürzte. Dieser Täter riss dann den Fahrradcomputer von E-Bike und floh mit seinen Komplizen.

Er soll einen auffälligen weißen Helm getragen haben. Der Bergkamener wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Kamen unter Tel. 02307-921-3220 oder der Polizei in Unna unter 02303-921-0 zu melden.