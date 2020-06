Nicht nur die Senioren leiden unter den Kontaktbeschränkungen. Auch viele Kinder vermissen bei eingeschränktem Schul- und Kindergartenbetrieb den Austausch mit Freunden und insbesondere mit den Großeltern.

Daher hat sich der Pflegedienst Busch unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ an Kindergärten und Grundschulen in Unna gewandt und neue Formen der Brieffreundschaften gestartet. Mädchen und Jungen in mehreren Kindertagesstätten und Grundschulen schreiben, malen oder basteln für die Bewohner und Bewohnerinnen der Senioren- und Intensivpflege-Wohngemeinschaften. In ihren Bildern und Briefen erzählen die Kinder über sich und ihren Alltag und verbreiten somit Freude und Optimismus.

Die ersten liebevoll gestalteten Briefe des Kindergartens Möwennest aus Unna Massen sind inzwischen beim Pflegedienst Busch eingetroffen. „Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache,“ berichtet Karin Brauckmann, Leiterin des Kindergartens Möwennest. „Und natürlich warten wir schon jetzt gespannt auf die Antworten.“

Auch die Kindertagesstätte St. Katharina ist mit von der Partie. Hier werden alte Bekannte gegrüßt. Denn vor Corona besuchten die Kinder regelmäßig die Senioren-Wohngemeinschaften Eulenstraße und Stadtfenster des Pflegedienst Busch. Dann wurde gemeinsam gesungen und die Kinder konnten persönlich ihre Bilder oder gebastelte Kunstwerke übergeben.

Die Schillerschule und die Kindertagesstätte Dürerstraße unterstützen ebenfalls die Aktion „Gemeinsam statt einsam“ und spannen so einen Bogen zwischen den Generationen – trotz und gerade wegen Corona.