Katharina Wagener aus Kamen war eine von zwanzig Teilnehmerinnen der RTL-Show "Are you the one?" (wir berichteten) und hat mit ihrem Team nicht nur 200.000 Euro gewonnen sondern zudem, unter der Sonne Südafrikas, ihre große Liebe gefunden.

Der Glücksbuchstabe im Alphabet scheint das "K" zu sein, denn Kathi aus Kamen hat Kevin in Kapstadt kennengelernt. Eine Liebe wie im Märchen. Hand in Hand zurück in Deutschland gewährt das Paar dem Stadtspiegel ein Exklusiv-Interview.

Stadtspiegel: "Seid auch im Alltag ein „Perfect Match“?"

Kathi und Kevin: "Ja, wir verbringen fast jeden Tag zusammen und haben gemerkt, dass wir total auf einer Wellenlänge liegen. Wir haben die gleichen Interessen, Hobbys, die gleichen Macken und den selben Humor. Wir langweilen uns nie und genießen unsere Zeit."

Stadtspiegel: "Große Liebe, wie wird es jetzt weitergehen?"

Kathi und Kevin: "Wir möchten uns in den nächsten Monaten eine eigene, kleine Wohnung in einer neuen Stadt suchen und uns dort eine gemeinsame Zukunft aufbauen."



Stadtspiegel: "Und wie oft seht ihr euch zur Zeit?"

Kathi: "Ich schlafe, wenn überhaupt, nur ein oder maximal zwei Tage in der Woche getrennt von Kevin. Unser Alltag und unsere Lebensstile passen total gut zusammen."

Stadtspiegel: "Kathi, hast Du daran geglaubt, dass ihr das Geld gewinnt?

Kathi: "Ehrlich gesagt habe ich zwischenzeitlich nicht mehr daran geglaubt, dass wir gewinnen. Das Spiel war so kompliziert und wir haben so häufig unsere Strategien geändert, dass uns am Ende die Zeit davonlief."

Stadtspiegel: "Hat die Sendung Dein Leben verändert?"

Kathi: "Die Sendung hat definitiv mein Leben verändert! Ich habe jetzt einen Mann an meiner Seite, mit dem ich fast jeden Tag wach werde. Wir verbringen den ganzen Tag zusammen und es passt einfach mega gut."

Stadtspiegel: "Wollt ihr nochmal zu zweit nach Südafrika reisen?"

Kathi und Kevin: Ja, wir wollen Kapstadt gerne nochmal zu zweit bereisen und kennenlernen."

Kevin: "Aber unser nächster Urlaub wird zunächst einmal nach Polen gehen. Denn das ist meine zweite Heimat."

Stadtspiegel: "Was ist heute anders als vorher?"

Kathi: "Ich denke unglaublich oft an die Zukunft. Kevin und ich planen eine gemeinsame Wohnung und möchten uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen, wir möchten reisen, Urlaub machen, zusammen arbeiten - an all diese Dinge habe ich vorher nie gedacht, da der richtige Mann eben noch nicht da war. Ich sehe sehr positiv und mit voller Vorfreude in die Zukunft.

Stadtspiegel: "Seid ihr trotz „Lockdown“ gut nach Hause gekommen?"

Kathi und Kevin: "Nach unserer Ankunft in Deutschland, haben wir die Quarantäne gemeinsam bei Kevin in Soest verbracht. Wir haben die Lockdown-Zeit für uns genutzt und uns noch viel intensiver kennengelernt."

Kathi: "Dank Kevin bin ich auch gar nicht in eine „Urlaubsdepression“ verfallen, denn ich war eben nicht alleine und habe mein Hauptgewinn aus Afrika mit nach Haus genommen!"

