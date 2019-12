Auf dem Gelände des VfL Kamen, Ängelholmer Strasse 21, könnten Interessierte am 4. Januar einen Neujahrswunsch mit einem Pfeil in den Himmel zu schicken.

Die gesamten Einnahmen des Bogenschießens werden an den gemeinnützigen Verein "Lichtblicke" gespendet. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des Vereinsheims und spendet von jeder verkauften Bratwurst ebenfalls einen Euro an die Aktion Lichtblicke e.V.

Hintergrund

Seit 1998 unterstützt Lichtblicke e.V. in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten.

Im vergangenen Spendenjahr 2018/19 kamen über 3,79 Mio. Euro zusammen.Die Verwaltungsausgaben liegen dabei unter zehn Prozent. Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände vor Ort sorgen dafür, dass Spenden ausschließlich für die beantragten Zwecke eingesetzt werden.