[/b][b]EIne Story wie im Märchen: Katharina Wagener (24) aus Kamen lernt Kevin Yanik (22) aus Soest in der RTL-Single-Show „Are you the one?“ kennen und verliebt sich Hals über Kopf den smarten Sunnyboy (wir berichteten).

[/b]„Are you the One?“- „Ja, er ist der eine, genau der Richtige, mit dem ich mein Leben teilen möchte“, verrät die hübsche Kamenerin.

Es ist nicht nur die schönste Summer-Love-Story des Jahres 2020, sondern etwas Ernstes mit den beiden.

Und daher geht das Paar jetzt auch einen Schritt weiter. „Ja, wir ziehen zusammen und suchen gerade in Köln nach einer passenden Wohnung“, erklärt Kathi gegenüber dem Stadtspiegel.

Bislang pendelten beide fast täglich zwischen Kamen und Soest, um sich zu sehen. Doch das soll bald ein Ende haben. „Wir möchten uns gerne ein gemeinsames Zuhause suchen und zusammen erfolgreich durchstarten.“

Dafür brechen Kathi und Kevin alte Brücken ab und sind jetzt auf der Suche nach einer schönen Wohnung mitten im Herzen der Medienmetropole des Westens.

Beide stehen bei RTL unter Vertrag - die Karriere kann starten. „Wir werden gemeinsam mit RTL arbeiten und natürlich nebenbei auch noch einem normalen Beruf nachgehen.“

Kathi ist als Servicekraft in der Gastronomie sehr flexibel und Kevin wird als ausgebildeter Rettungssanitäter auch schnell etwas Neues finden. Zudem sind beide als Influencer auf Instagram sehr erfolgreich und bei zahlreichen Fans beliebt. Kevins hat mittlerweile über 60.000 Follower und auch Kathis Folger liegen im fünfstelligen Bereich. Täglich kommen neue Interessierte hinzu.

Ihre Liebe ist aber auch fast zu schön, um wahr zu sein. „Da haben sich zwei gesucht und gefunden“, posten die Fans beispielsweise als Kommentare unter die Instagram-Beiträge.

Großen Rückhalt für ihre Zukunftspläne erhalten sie zudem aus dem näheren Umfeld: „Unsere Freunde und Familien unterstützen uns und freuen sich total über die spontane Entscheidung. Wir sind beide bereit, das Alte hinter uns zu lassen und gemeinsam neu anzufangen“, so Kathi. Und auch Kevin meint: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt - das sagte einst mein Opa schon zu mir.“

Man darf gespannt sein, wie es weitergehen wird.