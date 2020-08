Vergangene Woche 170 Kinder in der Gesamtschule Kamen ihren großen Tag der Einschulung. Diesmal war der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) der Kreisgruppe Unna dabei.

Kamen. Zum wiederholten Mal waren von fleißigen Schülern des 8. Jahrgangs unter Federführung der Lehrerin Doris Horn die „ÖkoPacks“ vorbereitet worden, die Grundausstattung von Schulmaterial für die neuen 5. Klässler*Innen. Die Verbraucherzentrale hatte Taschen geschenkt. Diese waren mit den verschiedensten bunten Heften, Mappen, Blöcken u.a.m schon im alten Schuljahr bestückt worden. Die Materialien waren sorgfältig ausgewählt worden nach Umweltfreundlichkeit. Dass sie auch noch besonders nett anzusehen sind, verdanken sie bunten Tiermotiven, die je nach Zweck unterschiedlich sind, vom Frosch bis zum Wolf.

Der BUND interessiert sich nun für dieses Angebot, weil Anfragen aus anderen Schulen des Kreises Unna bestehen. Ins Leben gerufen waren die ÖkoPacks für die Einschulung schon vor 18 Jahren durch zwei engagierte Lehrer, die damals bereits für den BUND tätig waren. Diese Beiden waren nun auch zugegen und planen, das Projekt in der Zeitschrift des BUND vorzustellen, auf dass es von vielen Schulen nachgemacht werde. Es scheint, die Zeit ist nun reif dafür. Anfragen per E-Mail an pluwo@online.de (Stichwort „ÖkoPack“).