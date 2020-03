Heute Abend (Donnerstag) ging wohl für Eurowings-Passagiere der letzte Flieger von Paderborn nach Mallorca. Eine Unnaerin saß dabei allein in der Maschine.

Ryanair will den Flugverkehr voraussichtlich am Dienstag (24. März) einstellen. Die Linien Eurowings und Lufthansa verkehrten am Donnerstag (19. März) noch zwischen Deutschland und der Insel. Sie holten von dort allerdings fast nur noch Deutsche zurück nach Hause.

Eine Unnaerin erwischte wohl eine der letzten Maschinen, die sie buchen konnte. Wegen eines Trauerfalls in der Familie musste sie dringend ihren Zweitwohnsitz ansteuern und schickte unserer Redaktion das „Geisterfoto“ mit völlig leeren Sitzreihen; kurz vor ihrem Abflug aus Paderborn.

Sicher gelandet, musste die Unnaerin ein Formular ausfüllen, welches ihre Reise rechtfertigen sollte. Danach durfte sie auf direktem Wege ihre Zweitwohnung in Cala Rajada ansteuern. Die Ausgangssperre wird in Spanien scharf kontrolliert.

Wie sich die Beerdigung in den kommenden Tagen nun gestalten wird, vermochte die Unnaerin nicht zu sagen, da sie vermutlich für eine Trauerfeier das Haus nicht verlassen darf.