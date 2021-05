Kreis Unna. Beim digitalen Lernen entstehen bei Pädagogen oft viele Fragen und Unsicherheiten. Diese zu klären hat sich das Regionale Bildungsnetzwerk in Kooperation mit dem MediaLab im Kreis Unna im Rahmen der Reihe "Digital unterwegs im Kreis Unna" zur Aufgabe gesetzt. Der nächste Termin mit dem Titel "#twitterlehrerzimmer" für pädagogischen Fachkräfte und alle Interessierten ist am Montag, 31. Mai um 15 Uhr.

Wer schon immer erfahren wollte, wie pädagogische Fachkräfte Twitter in ihrem Alltag einsetzen können, ist bei der Veranstaltung genau richtig. Über Twitter können sich nämlich auch Lehrende unkompliziert und schnell vernetzen und kommunizieren. Zwei Pädagogen vom Hansa Berufskolleg in Unna und Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg in Werne stellen ihre Twitter-Accounts vor und führen ein in das digitale Lehrerzimmer.

Ohne Anmeldung zuschalten

Die Veranstaltung ist kostenlos. Einzige Voraussetzung ist ein digitales Endgerät und Grundkenntnisse des Videokonferenz-Tools "Zoom". Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich. Zugangsdaten sind im Kalender auf der Internetseite des MediaLabs unter www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de/Regionale-Bildungsnetzwerke/RegBez-A/Kreis-Unna/MediaLab-Kreis-Unna/index-2.html zu finden.