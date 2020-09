Im Rahmen des Bürgerhaushaltes hatten der landwirtschaftliche Ortsverband Methler, die Landjugend und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde einen Zuschuss von 1.000 Euro beantragt, um die Erweiterungsfläche am evangelischen Friedhof Methler mit einer Blumenwiese und einem Insektenhotel ökologisch aufzuwerten und mit einer Parkbank auszustatten.

Die Landjugend packte nun kräftig an: Nachdem sie bereits im Laufe des Frühjahres die Blühweise angelegt hatte, baute sie jetzt das Insektenhotel. Der landwirtschaftliche Nachwuchs bewies hierbei ein geübtes Händchen: Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder im Rahmen ihrer Jahresaktion viel Zeit investiert, Insektenhotels zu bauen. Ebenso passend: In diesem Jahr haben sie sich das Anlegen möglichst vieler Blühwiesen vorgenommen.

Mit Erfolg: Insgesamt brachten sie eine Fläche von über 4.000 Quadratmeter zum Erblühen, davon 1.000 Quadratmeter in Methler. Bürgermeisterin Elke Kappen ließ es sich nicht nehmen, den Aktiven bei der Erstellung des Insektenhotels über die Schulter zu schauen und ihnen für das Engagement zu danken.