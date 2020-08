In Kooperation mit der Organisation Kinder- und Jugendhilfekonzepte Unna (KJHK) bot der Jugendmigrationsdienst der AWO ein mehrmonatiges Sprachcafe für jugendliche Zugewanderte an.

Mehrere Jugendliche aus dem gesamten Kreis Unna kamen 1x pro Woche zusammen, um mit Hilfe einer Fachkraft ihre Deutschkenntnisse zu erweitern bzw. zu festigen. Für die erfolgreiche Teilnahme erhalten die Teilnehmer heute am letzten Kurstag ein Abschlusszertifikat.

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Kurs ist vieles einfacher, u.a. eine schnellere Vermittelbarkeit in Ausbildung, bessere Möglichkeiten zur schulischen Weiterbildung und allgemein verbesserte Integrationsbedingungen.

Durch das Zertifikat können die Jugendlichen nachweisen, dass sie auch außerhalb schulischer Einrichtungen alles dafür tun, auch in Ihrer Freizeit, um in Deutschland anzukommen.

Neben dem Kursangebot bietet der AWO Jugendmigrationsdienst auch Einzelfallberatungen für jugendliche Zugewanderte im Alter von 12 bis 27 Jahren an.

Interessent*innen können sich nach telefonischer Rücksprache unter Tel. 02307/557665 persönlich im Büro Präsidentenstr. 46 in 59192 Bergkamen informieren. Der Dienst ist für den ganzen Kreis Unna zuständig. Termine vor Ort können vereinbart werden.