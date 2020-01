Besuch von den "Azubos", sogenannte Ausbildungsbotschafter, an der Hauptschule Kamen: Fachkraft für Lagerlogistik, Pfleger, Berufskraftfahrer oder Verfahrenstechnologin - Was möchtest Du mal werden?

Die Auswahl an Ausbildungsberufen, über die sich die Schüler*Innen der Hauptschule Kamen beim erstenAzubo-Einsatz des Jahres informieren konnten, war groß und breit gefächert.

Insgesamt 15 Ausbildungsbotschafter hatte Matthias Müller von der Stiftung Weiterbildung der WFG Kreis Unna beim Besuch an derHauptschule Kamen mitgebracht, um den 80 Schüler*Innen der 9. Jahrgangsstufe die vielfältigen Chancen und Möglichkeiten einer dualen Ausbildung

aufzuzeigen.

Auszubildende von DHL Solutions Fashion, Steden Logistik, dem Katharinenhospital Unna, Welser Profile und vom "Haus amKoppelteich" berichteten über ihre jeweiligen Ausbildungsberufe und von ihrem Alltag

als Azubis.

„Die Idee ist es, statt Personalern die Azubis selbst in die Schulen zu schicken, umso die Hemmschwelle der Schüler*Innen zu senken und ihr Interesse

zu wecken“, erklärt Organisator Matthias Müller, der mit seinen "Azubos" in den

verschiedensten Schulen im Kreis Unna im Einsatz ist.