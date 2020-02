Im Nachgang des 20-jährigen Bestehens des Fanclubs „BVB International“ hat der Verein Spenden für "Pro Mensch" in Kamen gesammelt. Nun überreichte Magnus Memmeler (Vorstand) den stolzen Erlös eines Fanschals-Verkaufs, in Form eines Schecks in Höhe von 750 Euro.

75 Fanschals mit dem Schriftzug „Seit 1999 gegen Rechts“ waren dabei zum Preis von 19,09 Euro verkauft worden. Die Erlöse gingen zum einen Teil an "Pro Mensch" und zum anderen Teil an die Neven-Subotic-Stiftung. Die Verkaufszahl von 75 Stück sei dabei kein Zufall gewesen, so Magnus Memmeler. "Wir erinnern damit an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, die sich vor kurzem zum 75. Mal gejährt hat.“

„Diese Spende soll für die Ausgaben des bevorstehenden Sommerfest genutzt werden“, erklärt Pro-Mensch-Vorsitzende Bilitis Naujoks.