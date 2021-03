Vergangenen Mittwoch, 3. März, kam es auf der A1, Anschlussstelle Kamen-Zentrum, zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Unna/Kamen. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 56-jähriger Nordkirchener mit seinem Sattelzug auf der

A1 in Richtung Bremen. Kurz vor der Anschlussstelle Kamen-Zentrum kam er aus bis jetzt ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen die Fahrbahnabtrennung zur Gegenseite. Hierbei kippte der Sattelzug auf die linke Seite und kam im Bereich der Leitplanke, teilweise auf der Gegenfahrbahn, zum Stehen.

Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Die Staulänger betrug während der Unfallaufnahme zeitweise über 10 km in beide Fahrtrichtungen.