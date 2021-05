Nach einem Verkehrsunfall in Sundern beleidigte ein Familienangehöriger eines beteiligten Autofahrers die aufnehmenden Polizeibeamten. Am Donnerstag (20. Mai) um 18.05 Uhr stießen im Kreisverkehr an der Straße "Am Brühl" zwei Autos zusammen. Als ein 18-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines Düsseldorfers.

In dem Auto des Rheinländers erlitt eine 34-jährige Frau leichte Verletzungen. Noch vor der Polizei traf der Bruder des des 18-jährigen Sunderners ein. Dieser parkte sein Auto entgegen der Fahrtrichtung im Kreisverkehr. Während der Unfallaufnahme beschimpfte der Mann seinen Bruder und behinderte die Unfallaufnahme. Wie die Polizei mitteilte, erhielt der Mann einen Plaztverweis. Diesem kam er auch zunächst nach und fuhr mit seinem Auto aus dem Kreisverkehr. Anschließend kehrt er jedoch zu Fuß zurück. Daraufhin schoben ihn die Beamten vom Unfallort. Als er schließlich weiterging, beschimpfte er einen Beamten als "Nazi" und "Nazischwein". Gegen den 23-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund seines abgestellten Pkw im Kreisverkehr erhält er zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.