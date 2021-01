Die Vorbereitungen für die Benefiz-Gala mit der Bayrischen Top Oktoberfestband "Münchner Zwietracht" am Samstag, 10. April, in der Schützenhalle in Hachen laufen auf Hochtouren.

Auch weiterhin arbeitet das Orgateam um den Freundeskreis "La Vie" an dem reibungslosen Ablauf des Abends unter Hygienebedingungen. Der Erlös soll dem Verein Seelenbeben e.V. aus Winterberg, dem Kinderhospiz Balthasar in Olpe sowie dem Freundeskreis La Vie selbst zu Gute kommen. Unterstützt wird das Orgateam vom heimischen TUS Hachen, der die Bewirtung der Gäste in der Halle übernehmen wird. Kulinarisch wird der Abend von der Schmallenberger Pizzeria Bacio mit ihrem neuen Fresh and Silver Foodtruck sowie dem Chef der Alten Bauernstube aus Sundern, Thorsten "Toto" Brückmann, abgerundet. "Jetzt hoffen wir", so das Orgateam, "dass Corona das Feiern unter und mit Hygienekonzept am Samstag, 10. April 2021, in der Halle in Hachen zulässt".

Vorverkauf

Der Vorverkauf Ende des vergangenen Jahres sei sehr gut angelaufen, jetzt wünschen sich die Veranstalter, dass im April gefeiert werden kann. Karten (limitiert) und Tische für das Benefiz-Konzert in der Schützenhalle Hachen gibt´s bei den bekannten Tickethotlines oder unter 0151/55888734 und 015110454948 sowie Mail an: zwietracht-gala21.de@web.de. Karten und Tische werden nur registriert ausgegeben.