Sundern Open Air: Newcomer-Festival auf dem Rathausplatz

Am 4. und 5. September findet das "Sundern Open Air" auf dem Rathausplatz in Sundern statt. Um 19 Uhr wird die Veranstaltung am Freitag durch Bürgermeister Ralph Brodel eröffnet. Das Newcomer Festival startet im Anschluss mit der Band "50/50", gefolgt von "Crash Tape" und "The Black Suede Shoes."

Für Veranstalter und Künstler bleibt die Lage aufgrund des Corona-Virus angespannt. Großveranstaltungen sind und bleiben bis auf Weiteres untersagt. Auch der Crew rund um Ralf Stoer (Tracs Licht & Ton aus Sundern) und Tom Ostenberg (Tomevent Veranstaltungstechnik) waren die Hände gebunden, bis sie auf die Idee kamen, ein zweitägiges Festival im überschaubaren Rahmen zu planen. Da die Veranstaltung unter Corona-Bedingungen stattfinden wird, wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Sundern gemäß der CoronaSchVO ein Konzept entwickelt, an dessen Regeln sich alle Besucher halten müssen, damit das Festival für alle ein Erfolg werden kann.

Regeln

Folgende Regeln herrschen auf dem Festivalgelände:

Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände Jeder Besucher muss sich registrieren Jeder Besucher muss sich beim Betreten des Geländes die Hände desinfizieren Bezahlung ist nur mit Wertmarken möglich (desinfiziert und abgepackt) Ausschließlich über die Homepage ist eine Reservierung der Sitzplätze für die Konzerte möglich. Pro Person 1 Sitzplatz, bei mehreren Personen müssen diese namentlich angegeben werden. Die ausgedruckte Bestätigung ist am Veranstaltungstag mitzubringen und beim Einlass sowie beim Personal für Stuhlzuweisung vorzuzeigen

Alle Infos, Regeln sowie die Platzreservierungen sind auch auf der Homepage www.sundernopenair.de zu finden. Einlass ist am 4. September ab 18 Uhr, um 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Ralph Brodel die Veranstaltung. Das Newcomer Festival startet im Anschluss mit der Band 50/50, gefolgt von Crash Tape und The Black Suede Shoes.

Bands



Die absolute Newcomer-Band „50/50“ ist eine Metalband, die erst seit einem halben Jahr existiert. Kein Grund für Hannes (Bass), York (Drums), Simon (Gitarre) und Lennart (Mikro), sich zu verstecken. Im Gegenteil wollen sie als erste Band des Abends heftig einheizen.

David Appelhans (Gitarre), Joe-Niclas Masermann (Schlagzeug) und Daniel Schulte (Gesang/Bass) von „Crash Tape“ sind nicht nur beim heimischen Publikum bekannt und beliebt. Mit großen Ambitionen und handgemachter Musik lässt sich ihr Genre am ehesten in den „Alternativ Rock“ einordnen.

Die "Black Suede Shoes" spielen kompromisslosen Heavy Rock, der nicht nur mit technischem Können, sondern auch mit einer mitreißenden Bühnenshow fasziniert. Die fünf jungen, ambitionierten Musiker überzeugen dabei nicht nur mit einem besonderen Feingefühl für Publikumsinteraktionen und Unterhaltung, sondern auch mit einem Talent für musikalische Neukreationen und -interpretationen.

Konzert mit Gästebestuhlung



Erstmals wird in Sundern ein Konzert dieser Art mit Bestuhlung für das Publikum angeboten. "Das wird für viele Gäste erst einmal ungewohnt sein, sollte aber ebenso wie das konstante Tragen der Maske in diese Veranstaltungen integrierbar sein. Echte Enthusiasten schreckt so etwas nicht ab!", sind die Veranstalter sicher. Der Auftakt von Sundern Open Air endet um 23 Uhr. Bis dahin erfolgt auch der Ausschank. Das Gelände sollte gegen 23.30 Uhr geräumt sein.

"Maniac" am Samstag



Am Samstagabend ab 19 Uhr freut sich die bekannte Band "Maniac" darauf, endlich wieder auf einer Bühne stehen zu können. Die Paderborner Band um Guido Kauert und Anna Schmitz tourt seit über 25 Jahren durch ganz Deutschland und begeistert das Publikum mit handgemachtem Rock und Pop. Das Konzert endet gegen 23 Uhr, ebenso der Ausschank der Getränke. Auch heute muss das Gelände bis ca. 23.30 Uhr geräumt sein.

Besucherzahl ist begrenzt



Das geplante Familienfest an allen drei Tagen inklusive Frühschoppen am Sonntag fällt leider den aktuellen Corona-Bestimmungen zum Opfer. Dass wenigstens die Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag stattfinden können und endlich wieder gefeiert werden kann, freut die Veranstalter trotzdem sehr. Für interessierte Besucher des Sundern Open Air gilt jedoch neben den Hygienevorschriften zu beachten, dass die Besucherzahlen beschränkt sind: Für die Konzerte Freitag und Samstag ist eine Anmeldung über die Homepage www.sundernopenair.de dringend angeraten. Maximal 400 Personen haben die Möglichkeit, an den Konzerten teilzunehmen. Da nicht jeder Interessierte über das Internet Karten ordern kann, wird es einige wenige Karten an der Abendkasse geben. Auch hier gilt es, pünktlich zum Einlass um 19 Uhr da zu sein, um noch eine Karte ergattern zu können.

Das Programm

Freitag 04.09.2020



18.00 Uhr Einlass

19.00 Uhr Eröffnung der Veranstaltung durch Bürgermeister Ralph Brodel

19.30 Uhr Auftritt 50/50

20.30 Uhr Auftritt Crash Tape

21.30 Uhr Auftritt Black Suede Shoes

Ende ca. 23.00 Uhr

Ausschank bis 23.00 Uhr

23.30 Uhr Räumung des Geländes

Samstag, 05.09.2020



19.00 Einlass

20.00 Uhr Auftritt MANIAC

Ende ca. 23.00 Uhr

Ausschank bis 23.00 Uhr

23.30 Uhr Räumung des Geländes

Dank an alle Helfer



Auch wenn das ursprüngliche Programm wegen Corona umgeschmissen werden musste: Die Organisatoren freuen sich bereits auf das Event am ersten September-Wochenende und sind für das Gelingen schon jetzt Tag für Tag im Einsatz. Die Planung und Realisation des Sundern Open Air wäre ohne die vielen Helfer im Hintergrund allerdings nicht möglich. Daher gilt ihr besonderer Dank allen Unterstützern, Sponsoren und der Stadt Sundern.

Besonderheiten der Veranstaltung



Mit Sundern Open Air geht es einen Schritt hin zur Normalität im Veranstaltungsbereich. Wichtig für einen Erfolg ist – und darauf muss immer wieder hingewiesen werden – das Einhalten der Vorgaben: Begrenzte Anzahl an Gästen, Hygienevorschriften beachten, Bestuhlung bei den Konzerten und das konstante Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. "Halten sich alle Gäste an diese Vorgaben, dann werden es zwei tolle Konzertabende, denen in Zukunft hoffentlich wieder viele Veranstaltungen folgen können", so die Veranstalter.