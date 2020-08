Zusammen mit 12 Städten und der Jugendkulturinitiative Ensible haben sich jetzt 12 südwestfälische Städte und Kommunen zu einem Jugendkulturverbund zusammen geschlossen. Unter dem Namen „Jugendkulturinitiative Südwestfalen“ vereinigt sich die Kulturarbeit über Kreisgrenzen hinweg.

Angestoßen durch Sundern und die Städte Bad Berleburg, Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Warstein und Winterberg soll die „Jugendkulturinitiative Südwestfalen“ ein Projekt der Regionale 2025 werden. Der offizielle Startschuss erfolgte am 25. August in Schmallenberg mit allen Bürgermeistern und den Bundestagsabgeordneten Carlo Cronenberg und Patrick Sensburg, sowie Landrat Dr. Karl Schneider. Das Projekt wird jetzt weiter den Prozess durch die Regionale 2025 durchlaufen, nachdem der erste Stern schon erreicht ist.

Jugendkultur fördern



Bürgermeister Ralph Brodel fasst den Kern des umspannenden Projekts zusammen: „Am Ende stehen regelmäßige große und kleine Jugendkulturveranstaltungen, wie zum Beispiel die Schülerfestivals Vision, mit einem klaren Ziel: Jugendliche machen Kultur aus sich selbst heraus, unterstützt durch professionelle Begleitung. Damit wird die Jugendkulturinitiative Südwestfalen die Jugendkultur in Sundern und den anderen Städten fördern und wesentlich stärker machen, als man es alleine werden könnte.“ Eine sehr spezielle und sehr bunte interkommunale Zusammenarbeit, auf die sich alle Städte schnell einigen konnten, so Brodel und auf die man sich freuen kann. Die weiteren zwei Sterne, um zu einem Regionale-Projekt zu werden sollen folgen. Aber hier sind sich alle ganz sicher: das wird gelingen und man wird hierdurch gemeinsam wachsen. Brodel sieht hier auch einen Pluspunkt gerade für die ländliche Region. „Im Gegensatz zu den Großstädten heißt Jugendkultur bei uns in erster Linie auch Kultur selber machen.“