Der Internationale Frauentag rückt näher und mit ihm viele Diskussionen, Ausstellungen, Kinoabende, Kurse, offenes Frühstück und Cafés, Gottesdienste und Feste.

In Unna nehmen Frauen seit mehr als 30 Jahren den Frauentag zum Anlass, um ihre Forderungen und Themen öffentlich zu machen. Seit Mitte der 1990er Jahre organisiert das Mädchen- und Frauennetzwerk mit seinen zahlreichen Gruppen, Initiativen und Institutionen Veranstaltungen rund um den 8. März. Mit wechselnden inhaltlichen Schwerpunkten geht es nach wie vor um den Abbau von Benachteiligungen, die Forderung nach Gleichberechtigung und die Verwirklichung von Chancengleichheit.

Im Mittelpunkt von Diskussionen, Ausstellungen, Kinoabenden, Kursen, offenen Frühstücken und Cafés, Gottesdiensten und Festen stehen dabei die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Mädchen. Und so ist aus dem Angebot für einen Tag inzwischen ein umfangreiches Paket geworden, das fast den ganzen Monat März ausfüllt.

Den Anfang macht das Mädchen- und Frauennetzwerk Unna gemeinsam mit dem Umweltbereich der Stadt Unna und dem Umweltberatungszentrum. Am Freitag, 6. März, verteilen sie in der Zeit von 12 bis 14 Uhr in der Fußgängerzone über 1.000 fair gehandelte Rosen und machen mit einem Informationsstand auf ihre Angebote aufmerksam.

GesundesUnna am Evangelischen Krankenhaus hat für Samstag, 7. März, 10 bis 13 Uhr, einen Frauenselbstverteidigungskurs Wing Chun Kung-Fu organisiert.Ort: Ev. Krankenhaus, Campus Center Vitalis. Anmeldung: GesundesUnna, gesundesunna@ek-unna.de, Tel. 02303/106-438.

Das PROFILE Unternehmerinnen-Netzwerk Unna und Umgebung lädt für Samstag, 7. März, 10.30 bis 13 Uhr, zu einem offenen Frühstück für Selbstständige und gründungsinteressierte Frauen ein.

Ort: café im zib, Lindenplatz 1. Infos: PROFILE- Unternehmerinnen-Netzwerk, Info@profile-unna.de, Tel. 02378/9124045

Der Integrationsrat und das Büro für Gleichstellungsfragen der Stadt Unna haben gemeinsam mit der Frauengemeinschaft St. Katharina ein internationales Frauenfest organisiert. Es findet am Samstag, 7. März, ab 18 Uhr statt. Programmpunkte sind Musik, Tanz und Disco. Als Eintritt bringen die Gäste eine selbst hergestellte Leckerei für das internationale Buffet mit. Kinder bis zum 10. Lebensjahr sind herzlich willkommen, es gibt eine spezielle Betreuung für sie.Ort: Gemeindezentrum St. Katharina, Bahnhofstr. 41.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen lädt gemeinsam mit den Jusos zu einer Lesung mit Podiumsdiskussion ein. Auf dem Podium sitzen die Kandidierenden für das Bürgermeisteramt sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Sonntag, 8. März, 12.15 Uhr, im Schalander, Kultur- und Kommunikationszentrum Lindenbrauerei.

Der Beginenhof Unna lädt zu einem Nachmittagscafé zum Frauentag ein. Sonntag, 8. März, 15 Uhr, Ort: Märkische Str. 4.

Auch nach dem Frauentag geht das Programm weiter:

GesundesUnna am Evangelischen Krankenhaus bietet mit „Mamma Care“ eine Einführung in die Brustselbstuntersuchung an. Dienstag, 10. März, 19 bis 21 Uhr im Ev. Krankenhaus, Ergotherapie, 4. Etage. Anmeldung: GesundesUnna, gesundesunna@ek-unna.de, Tel. 02303/106-438

Zu einem besonderen Frauensalon laden das Frauenreferat des Ev. Kirchenkreises, die Ev. Kirchengemeinde Königsborn und das Gleichstellungsbüro der Stadt Unna ein: Unter dem Motto „Frauen, die die Welt bewegten“ ist das Publikum bei diesem Quizabend gefragt, wer die vorgestellten Frauen aus Politik, Religion, Wissenschaft, Kunst/Literatur und Frauenbewegung sind. Den Gewinnerinnen winken Preise. Dienstag, 10. März, 19.30 bis 21.30 Uhr im Kaminraum an der Paul-Gerhardt-Kirche, Fliederstr. 16. Weitere Infos gibt es im Büro für Gleichstellungsfragen der Kreisstadt Unna unter E-Mail: josefa.redzepi@stadt-unna.de, oder Tel. 02303/103-555

Die Frauen- und Mädchenberatungsstelle organisiert einen Infoabend „Trennung und Scheidung“. Eine Rechtsanwältin stellt die wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Konsequenzen einer Scheidung dar und informiert, welche Rechte Frauen bezüglich Unterhalt, Zugewinn, Sorgerecht usw. haben. Mittwoch, 11. März, 18 bis 21 Uhr an der Hansastr. 38.Voranmeldung unter Tel. 02303/822-02 oder prävention@frauenforum-unna.de.

Zu einem entspannten Abend mit Tiefgang und leckerem Essen lädt das café im zib ein. Im Pantoffelkino wird der Schweizer Film „Die GÖTTLICHE ORDNUNG“ gezeigt. Er schildert den Kampf um das Frauenwahlrecht im beschaulichen Appenzell der frühen 1970er Jahre. Chauvinistische Vorurteile und echte Frauen-Solidarität treffen aufeinander. Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr im café im zib, Lindenplatz 1. Voranmeldung bis zum 7. März unter Tel. 02303/103-754

Einen Gottesdienst zum internationalen Frauentag bereiten katholische und evangelische Frauen vor. Er findet am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr statt. Ort: Evangelische Stadtkirche Unna

Infos: Frauenreferat evangelischer Kirchenkreis Unna, elke.markmann@kk-ekvw.de, Tel. 02303/288136

Das Büro für Gleichstellungsfragen der Kreisstadt Unna richtet am Sonntag, 15. März, um 12.15 Uhr einen Frauentagsempfang aus. Unter dem Motto „Befreiung oder Rolle rückwärts“ gibt die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Ute Fischer Einblicke in das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens und leuchtet Chancen und Risiken für mehr Geschlechtergerechtigkeit aus. Zudem wird die Ausstellung „LandFrauRuhr“ mit Fotografien von Silvia Jansen und Texten von Marion Kunsemüller eröffnet. Sie gibt einen spannenden Einblick in die Lebens- und Arbeitswelt von Bäuerinnen und Landfrauen.Ort: zib. Die Ausstellung wird in der Zeit vom 15. März bis 3. April 2020 gezeigt.

Infos: josefa.redzepi@stadt-unna.de, Tel. 02303/103-555

„Zonta meets Zirkus“ – unter diesem Titel lädt der Zonta-Club Hamm/Unna auch in diesem Jahr zu einer Benefizveranstaltung zugunsten von Unnaer Frauenprojekten in den Zirkus Travados ein. Die Gäste erwartet ein unterhaltsamer Abend mit Musik, Kabarett und Akrobatik. Freitag, 20. März um 19 Uhr im Zirkus Travados, Kurpark 10. Karten gibt es unter anderem in der Buchhandlung „Hornung“.

Die Komponistinnen-Bibliothek präsentiert das Duo „KontraSax“ mit Christina Fuchs (Sopransaxophon/Bassklarinette/Klarinette) und Romy Herzberg (Kontrabass) am

Sonntag, 22. März um 17 Uhr im Nicolaihaus, Nicolaistraße 3. Infos: armin.eichenmueller@stadt-unna.de, Tel. 02303/103-789.

In der Lesung „Alltagsheldinnen – Im Krieg und danach“ spüren die Autorinnen Inge Meyer-Dietrich (*1944) und Sarah Meyer-Dietrich (*1980), Mutter und Tochter, in halbbiografischen Texten über mehrere Generationen nach, wie Frauen im Ruhrgebiet die beiden Weltkriege erlebt haben und wie diese Erlebnisse bis in unsere heutige Zeit nachwirken. Eine Veranstaltung von VHS, Bibliothek und Gleichstellungsbüro am Montag, 30. März, um 18 Uhr in der Jugendbibliothek im zib. Infos: Büro für Gleichstellungsfragen der Kreisstadt Unna, josefa.redzepi@stadt-unna.de, Tel. 02303/103-555.

Ein umfangreiches Angebot für Schwangere und werdende Mütter bzw. Eltern hat das FamilienForum Katharina vorbereitet:

Infoabend Tragen, Montag, 2. März, 19.30 bis 21.30 Uhr.

Erste Hilfe – Wunden, Beulen und Co., Donnerstag, 5. März, 19 bis 21.15 Uhr

Kinderkrankheiten natürlich behandeln, Montag, 9. März, 19.30 bis 21 Uhr

Stoffwindelberatung – schief gewickelt, Montag, 16. März, 19.30 bis 21 Uhr

Stillen – aber wie? Donnerstag, 19. März., 18.30 bis 20.30 Uhr

Hör auf dein Baby – Dunstan Babylaute, Donnerstag, 26. März, 18 bis 20.30 Uhr

Alle Veranstaltungen finden im FamilienForum Katharina, Mozartstraße 26, statt.Infos und Anmeldung: Tel 02303/100 2848 oder familienforum@hospitalverbund.de

Weitere Infos: Büro für Gleichstellungsfragen der Kreisstadt Unna, Tel. 02303/103-555 oder 103-556, josefa.redzepi@stadt-unna.de