Unna. Am Samstag, 5. Februar, um 19.30 Uhr kommt die Moderatorin und Autorin Anne Gesthuysen für eine exklusive Lesung nach Unna auf den Hof Bellevue, Massener Straße 130. Sie wird ihren neuen Bestseller-Roman „Wir sind schließlich wer“ vorstellen.

Mit Witz, Herzenswärme und Feingefühl erzählt sie darin von einer Familie, die sich erst verlieren muss, um sich dann wiederzufinden. Ihr Roman dreht sich um eine junge Pastorin am Niederrhein, die ihre Gemeinde aufmischt. Er erzählt aber auch vom Aufwachsen zweier ungleicher Schwestern in Adelskreisen und vom Mut, den es braucht, ein Leben selbst zu gestalten, wenn alles vorherbestimmt scheint. Dabei nimmt die Autorin das Publikum mit auf eine unterhaltsame Reise in die Gemeinde Alpen.

Tickets kosten im Vorverkauf 14,90 Euro und ermäßigt 11,90 Euro. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro und ermäßigt 15 Euro. Erhältlich sind sie im i-Punkt im Zentrum für Information und Bildung, Lindenplatz 1, oder online unter www.kultur-in-unna.de. Es gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem literaturgebiet.ruhr statt.