"Nachdem am Montag (25. Januar) an der Liedbachschule im Kreis Unna ein positiver Corona-Fall bekannt geworden war, sind nun alle Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt getestet worden. Wie die Schulleitung der Liedbachschule mitteilt sind alle Testergebnisse negativ ausgefallen, so dass die Kinder ab Donnerstag, 28. Januar, wieder die Notbetreuung besuchen können.", heißt es seitens der Pressestelle der Kreisstadt Unna.