Ein Baby ist im Babyfenster des Christlichen Klinikums Unna abgegeben worden. Die Geburt des kleinen Mädchens liegt bereits einige Wochen zurück. Der Kindesmutter wird jetzt Hilfe angeboten - auch anonym.

Dem kleinen Mädchen geht es gesundheitlich gut. Derzeit ist es bei einer Bereitschaftspflegefamilie untergebracht. Das Jugendamt der Kreisstadt Unna sowie das Krankenhaus rufen jetzt die Mutter auf, sich zu melden – auch das geht anonym.

Der wichtigste Grund dafür: Gerne möchte man ihr Hilfe auf allen Ebenen anbieten. Das Jugendamt der Stadt Unna bietet der Mutter an, sich telefonisch mit dem Jugendamt (Kristine Doll-Müller: Tel. 02303/103-572) in Verbindung zu setzen. Wenn die junge Mutter sich lieber mit dem Klinikum in Verbindung setzen möchte, kann sie sich an Pflegedirektor Ralf Effmert, Tel. 0170/7686916 wenden.

Hilfe kann anonym erfolgen

„Auch wenn sie sich meldet, gibt es die Möglichkeit, anonym zu bleiben“, erklärt Kristine Doll-Müller. In einem Gespräch könnten viele Fragen geklärt und gegebenenfalls Hilfsangebote gemacht werden. Eine Perspektive könnte das Aufwachsen in einer Adoptivfamilie sein.

Kindesmutter soll sich bis zum 19. März melden

Für das kleine Mädchen sollte sehr bald ein Lebensort gefunden werden, an dem sie auf Dauer verbleiben kann. Je länger sie in der Bereitschaftspflegefamilie verbleibt, umso intensiver entsteht eine Bindung zu dieser Familie und umso heftiger wird der Bindungsabbruch sein, wenn sie die Familie wechselt.

Aus diesem Grund bittet das Krankenhaus oder das Jugendamt die Mutter, sich bis zum 19. März zu melden. Die Frist endet um 12 Uhr. Danach wird das Mädchen in eine Adoptivfamilie vermittelt.