Kreis Unna. Der freiwillige Wehrdienst der Bundeswehr sucht jungen Frauen und Männern ab 18 Jahren.

Ob zivile oder militärische Laufbahn – die beruflichen Alternativen bei Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis und im Sanitätsdienst seien vielfältig.

In einer vom BiZ organisierten Infoveranstaltung am kommenden Dienstag, dem 12. April ab 15 Uhr, informieren Karriereberater der Bundeswehr über den Einstieg als Soldat bzw. Soldatin.

Die Veranstaltung findet im BiZ statt. Anmeldung unter 02381 / 9101001 oder an hamm.biz@arbeitsagentur.de.