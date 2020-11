Seit Dienstag, 3. November, befinden sich insgesamt 75 Schüler der Grundschule Hemmerde bis einschließlich 11. November in Quarantäne.

Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme des Gesundheitsamts. Die Dauer der Quarantänemaßnahme errechnet sich nach dem Datum des Letztkontakts mit der erkrankten Person.

Niemand ist positiv getestet

Niemand dieser 75 Personen ist positiv getestet, aber sie alle gelten als Kontaktpersonen zu einer am Montag positiv getesteten Person, die zwar nicht originär zur Grundschule in Hemmerde gehört, aber Kontakt zu den drei Klassen (Jahrgänge 2 bis 4) hatte. Diese drei Klassen werden nun im Distanzunterricht beschult. Der Unterricht für den Jahrgang 1 findet regulär und im vollen Umfang in der Schule statt, genauso wie die Betreuung der angemeldeten Kinder der Klasse 1.

Ab 12. November Präsenzunterricht

Wenn sich am Infektionsgeschehen nichts ändert und alle, die in Quarantäne sind, gesund bleiben, werden diese am 12. November in den Präsenzunterricht zurückkehren.