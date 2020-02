Aktionswochen gegen Rassismus in Unna

Jedes Jahr im März setzen Menschen bundesweit ein Zeichen gegen Rassismus. Auch in Unna ist es in diesem Jahr wieder Organisationen und Vereinen gelungen, zahlreiche Veranstaltungen rund um die Aktionswochen vom 16. bis 29. März 2020 zu organisieren.

Neben dem umfangreichen und informativen Programm findet in dieser Zeit auch wieder das jährliche Gesamttreffen des Großen Runden Tisches gegen Gewalt und Rassismus statt. Die Veranstaltung findet am Montag, 16. März, um 17 Uhr in der Aula des Werkstatt-Berufskollegs, Nordring 39, statt. Motto der Veranstaltung ist in diesem Jahr "Vielfalt - Mosaiksteine für eine prosperierende Gesellschaft". Die Veranstaltung ist öffentlich.Eine Übersicht aller Aktionen können dem Programmflyer entnommen werden.