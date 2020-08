Ferien mit ganz viel Sport und Spaß

Bewegung, Sport, Spiel, Spaß und Action – das war das Motto des Sportferienprogramms des KreisSportBundes Unna (KSB Unna) und seiner Sportjugend.

Nachdem viele Kinder seit Mitte März wochenlang zu Hause waren, brauchten sie wieder körperliche Auslastung und den Kontakt zu Gleichaltrigen. So organisierte der KSB Unna mit seiner Sportjugend kurzfristig ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm und bereitete mit diesem Angebot insgesamt 33 Kindern aus dem Kreis Unna Freude am Sport und Spiel. Die Maßnahme fand in den letzten beiden Sommerferienwochen im Montanhydraulikstadion des Holzwickeder Sport Clubs (HSC) statt.

Nach der pandemiebedingten Absage des Sommercamps in diesem Jahr suchte der KSB Unna mit seiner Sportjugend kurzfristig nach einer Alternative. So entstand die Idee des zweiwöchigen Sportferienprogramms für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren in Holzwickede. Das Betreuerteam um Alina Manjal, Max Hohl, Johannes Kusber und Kim Abfalter entwickelte viele kreative Ideen, um den Kindern ein großartiges Ferienerlebnis zu ermöglichen. Neben Klassikern wie Badminton, Hockey und Fußball hatten die Kinder Möglichkeiten, verschiedene Trendsportarten wie Bubble-Ball und Ultimate Frisbee auszuprobieren. Außerdem wurden Ausflüge mit dem Fahrrad und Aktionen wie der Besuch des Kletterwalds Freischütz oder ein Foto-Memory am Phönixsee durchgeführt.

Um den Kindern auch im Freien den bestmöglichen Schutz zu bieten, bedurfte es genauer Planung. Um die aktuellen Hygiene- und Abstandsvorschriften zu erfüllen, wurde die Teilnehmerzahl pro Woche auf maximal 20 Personen begrenzt. So nahmen in der ersten Woche des Sportferienprogramms insgesamt 18 und in der darauffolgenden 15 Kinder aus verschiedenen Kommunen des Kreisgebiets teil.„Besonders im Kinder- und Jugendbereich haben wir alle eine große Verantwortung gegenüber der Zielgruppe sowie den Erziehungsberechtigten. Darum haben wir alle Aspekte des Angebots vorab geprüft. Von verringerter Teilnehmerzahl über Abstandsregelungen beim Essen oder angepasstem Freizeitprogramm - wir haben alle nichts unversucht gelassen, um den Kindern trotzdem eine schöne Zeit zu ermöglichen“, so Alina Manjal, Projektleiterin und Mitarbeiterin des KSB Unna.

Ermöglicht wurde die kurzfristige Umsetzung nicht zuletzt durch die großartige Unterstützung tatkräftiger Partner des KSB Unna und seiner Sportjugend:So beteiligten sich zum einen die Stützpunktvereine Hockey United Werne sowie Taekwondo Zentrum Unna im Rahmen des Aktivprogramms und luden die Kinder zum Ausprobieren der jeweiligen Sportart ein.

Besonders stark wurde der KSB Unna durch die Gemeinde Holzwickede sowie den Verein Holzwickeder Sport Club (HSC) unterstützt. So konnte der Veranstalter das Montanhydraulikstadion sowie die Haarstranganlage für die beanspruchte Zeit kostenlos nutzen. Darüber hinaus sprangen die ehrenamtlichen Helferinnen Michaela Hellmann und Edith Kirchhoff (Organisatorinnen der Ferienturniere des HSC) bei der Verköstigung ein und versorgten die Teilnehmer des Sportferienprogramms täglich mit gesundem Frühstück sowie einer warmen Mahlzeit.Des Weiteren halfen die Stiftung Kinderglück sowie die Radstation in Unna mit einigen Ausleih- bzw. Spendenrädern aus.

Auch das Jugendzentrum „Treffpunkt Villa“ lieh dem KSB Unna und seiner Sportjugend diverse Sport- und Spielmaterialen aus, die im Rahmen der Maßnahme eingesetzt wurden.

„Der Sommer 2020 wird zwar andere Erinnerungen hinterlassen als Kanufahren auf der Sorpe, Nachtwanderung oder Discoabend in Hachen, aber wir als KSB-Team blicken sehr zufrieden zurück. Den Kindern und Jugendlichen ein solches herausragendes Erlebnis trotz der schwierigen Corona-Zeit zu bieten, war uns nur mit Hilfe all der starken und kooperativen Partner möglich“, freuen sich Alina Manjal, Klaus Stindt (Vorsitzender des KSB Unna) und Matthias Fahling (Vorsitzender der Sportjugend).Der KSB Unna bedankt sich in diesem Sinne bei allen Partnern und Helfern, die zum Erfolg des Sportferienprogramms beigetragen haben.