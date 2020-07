Neue Beete entlang der Platanenallee

In nur drei Wochen wurden aus der Idee Wirklichkeit: Entlang der Platanenallee in Richtung Parkstraße in Unna sind aus den ehemaligen Parkbuchten zwischen den Bäumen schöne Beete geworden.

Helmut Papenberg vom ADFC in Unna trat an das Tiefbauamt der Stadt Unna heran. „Ich wollte den Charakter dieser Fahrradstraße verändern“, erzählt Papenberg und dankte der Unnaer Stadtverwaltung, die die Idee finanziert hat.Kai Weile vom städtischen Tiefbauamt setzte diesen Vorschlag um. „Das lief alles total unbürokratisch und schnell“, sagte Helmut Papenberg.

Die Flächen zwischen den Bäumen wurden entsiegelt und mit Pflanzgranulat wieder aufgefüllt. Nun wachsen dort auf einer Länge von 60 Metern in den Beeten ganzjährig Lavendel, weißer Salbei, Purpurglöckchen oder auch Storchenschenkel.

Die Pflege übernehmen die Anwohner wie Patrick Paplinski, Gudrun Sieberg, Norbert Kapp oder auch die LÜSA (Langzeit Übergangs- und Stützungsangebot). „Es ist eine tolle Sache, dass die Bürgerinnen und Bürger sich dort engagieren und um die Pflege kümmern. Sie können die Beete ganz nach ihrem Gefallen gestalten“, sagt Kai Weile. Zudem würde die Entsiegelung auch den Platanen zu Gute kommen.„Wir haben noch viele Meter frei, die wir herrichten können. Dafür suchen wir noch Beetpaten“, so Kai Weile. Wer Interesse hat, kann sich bei Kai Weile unter Tel. 0178/ 8882309 melden.