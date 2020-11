Kreisheimatpfleger Dr. Peter Kracht ist Westfale durch und durch. Er hat nun 40 renommierte Autorinnen und Autoren aus der Region begeistern können, an einem außergewöhnlichen Band mitzuarbeiten.

„Schönes Westfalen“ lautet der Titel des Buches – und der Titel ist Programm.Wie bleibt man gesund (oder wird es wieder) und wie kann man sich sportlich fit halten? „Schönes Westfalen“ nimmt sich umfassend des wichtigen Themas „Gesund & aktiv in Westfalen“ an: Die Seele baumeln lassen, es sich in einem Spa gut gehen lassen, im Solebad die wohltuende Wirkung des Salzes genießen – all das kann man in Westfalen. Dazu auch gute Höhlenluft inhalieren, in einer Meditationskirche zur Ruhe kommen, eine Runde nach den Regeln des Pfarrers Kneipp drehen, besonderes Heilwasser ausprobieren oder im Gräflichen Park Bad Driburg auf den Spuren von Dr. Mayr Körper und Geist beleben.

Auch die heimische Region ist selbstredend gut in dem Band vertreten: So berichtet Jörg Stengl über das Solebad in Werne, Lukas Peuckmann aus Kamen stellt Unnas Bob-Pilotin Laura Nolte vor, Petra Watermann aus Hemmerde würdigt die Arbeit der LandFrauen und Hartmut Hegeler aus Massen schreibt über die Schwierigkeiten, die zwei Unnaer Unternehmer hatten, als sie in Bad Oeynhausen ein Salzwerk errichteten.

Das neue Jahrbuch „Schönes Westfalen“ spricht alle diejenigen an, die sich hier wohlfühlen und auf eine spannende Entdeckungsreise gehen wollen – sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.

Peter Kracht (Hrsg.): Schönes Westfalen. Jahrbuch 2021, Aschendorff Verlag, Münster 2020, 272 Seiten, ISBN: 978-3-402-15827-2. In der Buchhandlung Hornung am Markt in Unna kann der reich bebilderte Band käuflich erworben werden.