Die Hohenbruchstraße in Velbert-Neviges wird derzeit erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten muss sie im Einmündungsbereich der Titschenhofer Straße ab Mittwoch, 15. September gesperrt werden. Wie die Technische Betriebe Velbert AöR (TBV) weiter mitteilen, dauert die Sperrung voraussichtlich bis Ende Oktober. Eine Umleitung wird eingerichtet.



Die Durchfahrt in der Hohenbruchstraße ist nur für den Öffentlichen Personennahverkehr, für Schulbusse sowie für LKW zulässig. PKW müssen über die Goethestraße und Rosenhügel ausweichen. Die Stellplätze vor den Häusern der Hohenbruchstraße 2 bis 10 stehen in dem Zeitraum der Bauarbeiten ebenfalls nicht zur Verfügung.

Die TBV bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme einhergehenden Einschränkungen.