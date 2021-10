Zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern, bei der ein 33-Jähriger verletzt wurde, ist es am Freitagabend, 1. Oktober, am Zentralen Omnibusbahnof (ZOB) in Velbert gekommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war Folgendes geschehen: Gegen 21.10 Uhr war ein 33-jähriger Velberter als Fahrgast im Bus der Linie OV2 in Richtung ZOB unterwegs gewesen. Dabei wurde er laut eigenen Angaben schon im Bus von vier jungen Männern angesprochen und verbal provoziert. Noch im Bus kam es daraufhin zu einem verbalen Streit, der dann eskalierte, als alle am ZOB aus

dem Bus stiegen. Hierbei trat einer der jungen Männer dem Velberter unmittelbar mit dem Fuß ins Gesicht, woraufhin der Velberter zu Boden fiel. Die Gruppe trat nun auf den am Boden liegenden Velberter ein und ließ erst von ihrem Opfer ab, als zwei bis dato unbeteiligte Zeugen dazwischengingen. Anschließend rannten die Schläger in Richtung Nedderstraße davon. Dem 33-Jährigen wurde bei der Auseinandersetzung eine stark blutende Platzwunde zugefügt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sich jedoch herausstellte, dass die Verletzung nicht schlimmer war, woraufhin er das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Fahndung der Polizei

Unterdessen fahndete die alarmierte Polizei nach den Schlägern. Diese konnten jedoch im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Zu ihnen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

männlich

circa 1,70 bis 1,80 Meter groß

circa 18 bis 21 Jahre alt

helle Haare

schmale Statur

trug eine schwarze Weste mit weißer Unterbekleidung, eine dunkelblaue Jeans sowie Turnschuhe der Marke Nike

Zweiter Täter:

männlich

circa 1,75 bis 1,85 Meter groß

kurze, schwarze Haare

trug eine schwarze Strickjacke

südländisches Erscheinungsbild

Die anderen beiden Täter konnten nicht näher beschrieben werden. Jedoch soll

einer aus dem Quartett eine rote Kappe getragen haben.

Hinweise erbeten

Wer hat den Überfall möglicherweise beobachtet oder kennt die Täter?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Velbert jederzeit unter Tel. 02151/946-6110 entgegen.