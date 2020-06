Der nach einem Felssturz Anfang März gesperrte Waldzugang am Wendehammer der Schützenstraße in Velbert-Neviges ist heute, 15. Juni, für Fußgänger wieder frei gegeben worden. Es kann allerdings nur eingeschränkt als schmaler Pfad benutzt werden. Für Fahrzeuge bleibt der Berecih gesperrt. Darauf weisen die Technischen Betriebe Velbert (TBV) hin.

Am 3. März ereignete sich nach heftigen Regenfällen unmittelbar am Waldzugang Schützenstraße ein Felssturz aus der Steilwand beziehungsweise Hangkante des alten Steinbruch. Noch am selben Tag wurden Waldzugang und Forstweg von den Technischen Betrieben Velbert aus Verkehrssicherungsgründen vollständig gesperrt. Aufgrund der Größe und Lage des Felsabbruchs war ein geotechnisches Gutachten hinsichtlich der Standsicherheit beziehungsweise Böschungssicherung mit Festlegung der maßgebenden Sicherungsarbeiten erforderlich. Das Gutachten liegt vor, die Sicherungsarbeiten werden in den nächsten Monaten durchgeführt.