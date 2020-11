Bereits in der vergangenen Woche eröffnete Cihan Serin seinen Lebensmittelmarkt in der Thomasstraße 5. Mit einem dreißigköpfigen Team bietet er deutsche und internationale Lebensmittel an.

„Unser besonderes Qualitätsmerkmal ist das große Frischeangebot im Bereich Obst und Gemüse sowie Fleisch und Fisch“, erläutert Cihan Serin. Er betreibt seit über zehn Jahren einen Fleischgroßhandel auf dem Wuppertaler Großmarkt.

Nach der offiziellen Eröffnung wollte es sich auch Bürgermeister Dirk nicht nehmen lassen, den neuen Betrieb persönlich zu besuchen. „Es bleibt Bewegung in der Innenstadt und gerade in der aktuellen Situation ist die Eröffnung ein kraftvolles Signal“, zeigt sich Bürgermeister Dirk Lukrafka angetan und überreichte Cihan Serin ein Willkommenspaket mit Produkten der Innenstadtmarke „Velbert – Die Mischung machts“.

Mit dieser Aktion, initiiert durch das Innenstadtmanagement, werden neue Geschäfte in der Innenstadt begrüßt. „Es ist wichtig für die Angebotsstruktur, dass es mit dem Eliz Center wieder einen Lebensmittelvollsortimenter in diesem Bereich der Innenstadt gibt“, erklärt Gabriele Sobotka vom Innenstadtmanagement, warum diese Neuansiedlung sie besonders freut.

Edeka-Markt seit Jahresmitte geschlossen

Nachdem der zuvor ansässige Edeka-Markt zur Jahresmitte seine Türen geschlossen hat, fiel die Wahl bei der Mietersuche schnell auf Cihan Serin. Vor der Eröffnung wurde das Ladenlokal umfangreich umgebaut, sodass dieses nun mit neuen Kühl- und Frischetheken und weiterem Inventar ausgestattet ist. Auf rund 1.400 Quadratmetern Verkaufsfläche erwarten die Kundschaft weiterhin viele Produkte aus dem Edeka-Sortiment, aber auch internationale Waren unter anderem aus Griechenland, Polen, Russland und der Türkei. Eine Bäckerei sowie ein Bereich mit veganen Snacks und Angeboten für den Mittagstisch komplettieren das Angebot.

Maßnahmen zum Schutz gegen Corona

Bis auf weiteres bleiben selbstverständlich die üblichen Maßnahmen zum Schutz gegen Corona bestehen: Die Angestellten tragen Masken, eine Scheibe trennt den Kassenbereich ab und Desinfektionsmittel steht für die Kundschaft bereit.

Auch Claudiu Heidrich vom Stadtmarketing Velbert hat sich bereits einen Eindruck vom neueröffneten Eliz Center verschaffen können: „Wir sind sehr erfreut, einen weiteren neuen Einzelhändler in der Velberter Innenstadt begrüßen zu dürfen. Das zeigt, dass die Velberter Innenstadt ein attraktiver Standort für den Einzelhandel ist“. Nach den Einzelhandelsbetrieben "Dein Lieblingsladen" an der Friedrichstraße und "Der Stoff" an der Kolpingstraße ist der Lebensmittelmarkt bereits die dritte Neueröffnung innerhalb der letzten Wochen. Erfreuliche Nachrichten aus der Innenstadt.