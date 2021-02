Jugendliche können weiterhin die Berufs- und Studienberatung in Anspruch nehmen, auch wenn sie derzeit nicht an den Schulen stattfindet, sondern telefonisch oder per Videochat. Zusätzlich bietet die Agentur für Arbeit Mettmann die unter Tel. 02104/6962333 zu erreichen ist, nun einmal im Monat eine Abendsprechstunde an, das nächste Mal am Mittwoch, 3. März, von 17 bis 20 Uhr.

„Mit der neuen Abendsprechstunde möchten wir vor allem berufstätigen Eltern und ihren Kindern die Möglichkeit geben, gemeinsam die Berufs- und Studienberatung anzurufen. Hier geht es um Fragen rund um die Berufswahl, die Ausbildungssuche oder die Studienwahl. Oder aber um Schwierigkeiten in der Ausbildung oder im Studium. In der Beratung können wir eine schnelle und direkte Unterstützung anbieten“, so Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Online-Angebote der Berufsberatung, die eine erste Orientierung auf dem Weg zum passenden Beruf oder Studium bieten:

"Check-U"

Das Erkundungstool "Check-U" hilft dabei, einen beruflichen Weg zu finden. Das Angebot gibt es unter www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt.

Infos zu Berufen

Ausführliche Infos zu Berufen finden sich unter auf den Seiten der Arbeitsagentur und der Seite Arbeitsagentur mit Filmen zur Berufswahl.

Was passt zu mir?

Ideen und Anregungen, wie Jugendliche den Beruf finden können, der am besten zu ihnen passt, gibt es auf der Seite "Typisch Ich".

App "AzubiWelt"

Die kostenlose App "AzubiWelt" vereint verschiedene Angebote der Bundesagentur für Arbeit (BA) und ermöglicht darüber hinaus die komfortable und personalisierte Suche nach freien Ausbildungsstellen direkt am Smartphone.

Planet Beruf

Schüler mit Haupt- oder Mittlerem Schulabschluss finden im Portal Reportagen, Interviews und Geschichten sowie umfangreiches Material rund um die Themen Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl.

Für Abiturienten

Junge Menschen, die vor dem Abitur stehen und studieren möchten, finden passende Reportagen, Interviews und Informationen auf dem Portal "Abi" sowie auf dem Portal zur Studienwahl. Die Studiensuche der Arbeitsagentur unterstützt bei der optimalen Auswahl von Studienort und Studienfach unter www.arbeitsagentur.de/studiensuche.

Berufsberatung

Weitere Infos gibt es auf den Seiten der Berufsberatung.