"Jetzt ist es endlich soweit: Nach 15 Jahren Planung sind wir umso froher, dass wir in dieser sportlichen Infrastruktur eine Heimat gefunden haben", freute sich der SSVg-Vorsitzende Oliver Kuhn über das neue Fußballstadion auf dem ehemaligen Deponiegelände an der Röbbeck.

Bürgermeister Dirk Lukrafka sprach von einem "Aufbruch in eine neue Zeit". Mit dem Stadion möchte man nicht nur die SSVg unterstützen: "Das ist eine große Motivation für alle. Es zeigt, Sport und Fußball sind in Velbert zuhause."

Zu den Plätzen für den Spiel- und Trainingsbetrieb kommt das Stadiongebäude mit fast 3000 Tribünenplätze, die bei der Eröffnung coronabedingt nur zu einem Zehntel besetzt werden durften. Beim dem Freundschaftsspiel gegen den Wuppertaler Sportverein zeigte sich, dass es für die SSVg noch Luft nach oben gibt: Die Gastgeber verloren auf dem schönen neuen Rasen 1:4.