Die Anmeldung zu den Schlüsselregion-Gesundheitskursen, die im März beginnen, startet am Dienstag, 1. Februar. Es gelten die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung NRW.

Die Kurskosten werden zur Hälfte von den teilnehmenden Schlüsselregions-Firmen und den Mitarbeitenden getragen. Viele Schlüsselregion-Kurse gehen über mehrere Wochen, andere finden nur an einem Termin statt, zum Teil auch samstags. Auch im Frühjahr setzt die Schlüsselregion die bereits bewährten Kooperationen mit den Kursanbietern Vhs Velbert/Heiligenhaus, dem TTC SW Velbert 1948 (Tischtennis) sowie dem Turnverein 1877 Essen-Kupferdreh (Rudern) fort. Die Kurse finden in Räumen der Vhs in Heiligenhaus und Velbert­­ statt, gerudert wird auf der Ruhr in Essen-Kupferdreh.

Weitere Infos und Anmeldung

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Homepage der Schlüsselregion.