Der Oberligist TVD Velbert hat sich in der Winterpause mit Marcel Lange (32) vom Ligakonkurrenten und Stadtnachbarn SC Velbert verstärkt.



Lange spielte in den letzten Jahren auf der linken defensiven Außenposition, wurde aber aufgrund seiner vielen offensiven Aktionen gerne auch offensiv eingesetzt. Der in Velbert geborene und in Essen wohnende Lange spielte seit 2014 beim SC Velbert und war dort in der Landes- und Oberliga immer Stammspieler. Er erzielte in dieser Zeit als defensiv ausgebildeter Spieler sogar 38 Tore und gab auch viele Assists.

Erfahrungen in Velberter Clubs

Seine letzte Jugendstation in der U19-Bundesliga war beim MSV Duisburg. Danach spielte er bei RW Oberhausen II, beim Wuppertaler SV II und der SSVg Velbert 02 in der damaligen NRW-Liga sowie bei Ratingen 04/19. Über diesen Stationen ging es dann zum SC Velbert, bevor er jetzt auch mit dem TVD Velbert den dritten Velberter Club kennenlernt. Das Trainerteam um Marcel Bastians, Markus Braasch und Dustin Paczulla freue sich, einen erfahrenen Spieler für die linke Seite bekommen zu haben, "da wir nach dem Kreuzbandriss von Nico Wolters, dort nun wieder eine wichtige Alternative haben."

Zwei Weggänge beim TVD

Leon Janberk Anadol (Mülheimer FC 97) und Mike Osenberg (SG Wattenscheid 09) haben den Verein auf eigenen Wunsch hin verlassen.