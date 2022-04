Jeder kann mitmachen, der einen Sponsor hinter sich hat - Lust am Laufen und gute Puste vorausgesetzt. Das Spendengeld geht direkt an die Zielorganisation.

Wer Lust hat, sich dann stärker motivieren zu lassen, wenn ihm ein Sponsor Geld für jeden gelaufenen Kilometer zahlt, kann sich für den Sponsorenlauf über die website anmelden. Vom 9. bis 16. April geht der Spaß, in diesem Zeitraum lassen sich dann Fotos online hochladen zur Dokumentation der Aktivität. "Eigentlich läuft das auf Vertrauensbasis", meint Organisator Jan Aschendorf, der vor zwei Jahren schon mal eine Corona-Spendenlauf-Aktion über eine website durchgeführt hatte. Auch damals mit seinem Kompagnon Corni Mundt aus Langenberg. "Das hatte eine Tragweite bis nach Flensburg", berichtet er. Die im Jahr 2020 eingenommenen Spendengelder von 4000 Euro, die an Begünstigte - vom Clown bis zum Tierpark - gingen, wollen die beiden Lauffreunde natürlich jetzt toppen.

Kontaktaufnahme über http://www.spendenlauf2022.wixsite.com/start oder per Mail an spendenlauf2022@gmail.com erbeten.