Wiedersehensfreude beim Sportclub Velbert (SC): Ralf vom Dorp kommt zurück zur BLF-Arena. Dort wird er ab dem 1. Juli - nach einer zweijähriger Abwesenheit, in der er als Chef-Trainer beim Liga-Konkurrenten ETB Schwarz-Weiss Essen tätig war - als neuer Sportlicher Leiter wichtige Aufgaben für den Verein übernehmen. Unterstützt wird Ralf vom Dorp in seiner neuen Funktion von Andreas Berkenkamp.

Der Oberligist hatte bereits frühzeitig die weitere Zusammenarbeit mit dem Team rund um Chef-Trainer Peter Radojewski, Co-Trainer Andre Adomat, Torwart-Trainer Dirk Zimmermann sowie den weiteren Betreuern Pascal Kuhlmann, Michael Kerren, Christian Hilger sowie Marcel Eicker bekannt gegeben. Auch der Kader für die neue Fußball-Saison wurde erfolgreich zusammengestellt. Nun gibt der Sportclub mit Freude bekannt, dass nicht nur für das Spielfeld Verstärkung gefunden wurde: "Auch das Team hinter dem Team wird neu aufgestellt."

Lob für Jörg Scalet

Der bisherige Sportliche Leiter Jörg Scalet möchte aus zeitlichen Gründen etwas kürzer treten, wird dem SC Velbert aber weiterhin eng verbunden bleiben. "Wir bedanken uns ausdrücklich bei Jörg für die geleistete Arbeit! Insbesondere der sportliche Höhepunkt der Vereinshistorie, der Aufstieg in die Oberliga, wird stets auch mit seinem Namen in Verbindung bleiben."

"Er wird uns

sehr helfen!"



SC-Präsident Dirk Graedtke: „Der Kontakt zu Ralf ist nie ganz abgerissen. Er wird uns nun mit seiner sportlichen Kompetenz und seinen umfangreichen Kontakten in der Fußball-Szene sehr helfen, die Vereinsstrukturen weiter zu verbessern und den SC noch professioneller aufzustellen. Die gemeinsamen Gespräche sind von Anfang an positiv verlaufen. Ralf kennt unsere Vereinsphilosophie – wir wollen uns, mit relativ bescheidenen, finanziellen Mitteln, nunmehr in der Oberliga weiter etablieren und unter anderem unseren Nachwuchs im Senioren-Bereich möglichst integrieren. Diese Ziele verfolgen wir alle gemeinsam.“

Mit Offenheit

und Ehrlichkeit

Chef-Trainer Peter Radojewski sieht, ebenso wie sein Co André Adomat, die Verpflichtung ebenfalls positiv: „Wenn wir den nächsten Schritt gehen und die Entwicklung im Verein vorantreiben wollen, können wir das hohe fußballerische Know-How von Ralf vom Dorp und Andreas Berkenkamp sehr gut gebrauchen. Ralf, Andreas, André und ich wissen, dass wir mit Offenheit und Ehrlichkeit unsere gemeinsamen Ziele erreichen können. Ich freue mich daher auf einen engen Kontakt und Austausch mit Ralf und Andreas.“

Aufgaben sind

klar verteilt

„Es ist schön wieder regelmäßig am Böttinger zu sein", so Ralf vom Dorp. "Die Aufgaben sind klar verteilt – Peter ist mit seinem Team für Training und Spielbetrieb verantwortlich. Ich werde mich um die strategische Ausrichtung des Vereins kümmern und als Ansprechpartner für das Trainerteam und die Spieler zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dem Verein somit nun auch etwas für die jahrlange, vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch in schwierigen Situationen, zurückgeben zu können.“