Der Fußball-Oberliga-Kader des TVD Velbert nimmt weitere Formen an und die Vereinsführung freut sich, nun die Verpflichtung von weiteren Spielern bekanntgeben zu können. Für den defensiven Bereich hat man sich nochmal mit zwei top ausgebildeten jungen Leuten verstärken können.

Leon Bachmann (20) kommt von der SpVg Schonnebeck zu uns und ist in der Abwehr sowie auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Leon kam aus der U19 Bundesligamannschaft von Rot-Weiß Oberhausen nach Essen und konnte sich dort direkt einen Stammplatz erarbeiten. Weitere Jugend-Bundesliga und Verbandsliga Einsätze sammelte er beim FC Schalke 04 und der KSV Baunatal.

Für die linke defensive Seite kommt mit Nico Wolters (22) vom ETB SW Essen ebenfalls ein junger Spieler zu uns, der bereits über Oberliga- und Regionalligaerfahrung verfügt. Nico bringt sehr viel Tempo mit, was er in knapp 80 Einsätzen für den ETB SW Essen, Tus Haltern am See und den ASC 09 Dortmund bereits zeigte. Ausgebildet wurde er in den Nachwuchsleistungszentren von RW Essen, Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster und dem FC Schalke 04.

Ebenfalls vom ETB SW Essen kommt auch der 1,95 cm Hühne Lars Pöhlker (28) zu uns. Lars ist im defensiven Zentrum im Mittelfeld zuhause und kann uns da auf der 6/8er Position mit seiner Erfahrung sehr weiterhelfen. In der abgebrochenen Saison kam er beim ETB in allen 11 Spielen zum Einsatz und gehörte dort zum Stammpersonal. Zuvor spielte er 2,5 Jahre in Westfalen beim Tus Haltern am See und kam da auf 14 Einsätze in der Regionalliga und 52 Spiele in der Oberliga, sowie 4 Jahre beim SuS 09 Neuenkirchen, wo er auch immer alle Spiele absolvierte und dort auf 117 Spiele in der Oberliga kam. Ausgebildet wurde er beim damaligen Zweitligisten VFL Osnabrück, wo er in der Jugend Bundesliga spielte.

Für die offensiven Außenbahnen kommt mit Luka Sola (21) vom Cronenberger SC noch einen Spieler zu uns, der vor seinem Oberligajahr beim CSC ein Jahr Pause machte und davor in der Jugendabteilung beim Wuppertaler SV ständig zu den Stammkräften der Niederrheinliga zählte. Beim TVD trifft er mit Mike Osenberg auch auf seinen Sturmpartner beim WSV sowie auf seinen Mitspieler Julian Kray, der ebenfalls vom CSC kommt.