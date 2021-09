S P E N D E N A K T I O N

F U E R D I E V E L B E R T E R F L U T O P F E R

VORAB:

CLEAN FOOD ist KEINE DIÄT

CLEAN FOOD ist eine natürliche, gesunde und leckere Ernährungsweise, welche sich in den Alltag integrieren lässt.

DU ERFÄHRST WIE DU

Heißhungerattacken vermeides dein Gewicht kontrollierst und nicht andersherum den ganzen Tag voller Energie bist, ohne zwischendurch am liebsten vor Müdigkeit umzufallen ohne es kaum zu merken aus deiner Komfortzone ausbrichst dich perfekt auf deinen Alltag vorbereitest deinen Stoffwechsel entschlüsselst und ihn optimal nutzt deinen Schlaf und deine Regeneration verbesserst

KURZGESAGT

8. WIE DU alles in allem DEINE GESUNDHEIT UND LEBENSQUALITÄT verbesserst

DAS GANZE IST SOMIT ALLES ANDERE ALS EINE HEIZDECKEN-VERKAUFSVERANSTALTUNG, SONDERN EIN ECHTER MEHRGEWINN FÜR JEDEN.

A N M E L D U N G

ÜBER RENE OLDENBURG

https://fb.me/e/2ElD7GDZ6

ODER DIE

VELBERTER SPORT GEMEINSCHAFT E. V. :

https://www.velberter-sg.de/vsg-benefitsveranstaltung-fuer-die-velberter-hochwassergeschaedigten-mit-rene-oldenburg/

Email: info@velberter-sg.de

Telefon: 02051/252339

Fax: 02051/8097599

ODER direkt hier buchen

ICH WÜRDE MICH FREUEN, WENN SICH MÖGLICHST VIELE ANMELDEN UM MÖGLICHST VIEL FÜR DIE HOCHWASSER-OPFER ZU ERREICHEN, ABER DIE PLÄTZE SIND AUF 15 TEILNEHMER REDUZIERT.

ALSO, MELDET EUCH AN UND TUT GUTES – FÜR EUCH UND DAMIT SOGAR AUCH NOCH WAS FÜR DIE HOCHWASSER-OPFER

ICH FREUE MICH AUF JEDEN EINZELNEN VON EUCH

EUER

COACH RENÉ