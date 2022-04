Ein großartige Aktion brachte Erfolg. Die Städtische Gemeinschaftsgrundschule Kastanienallee in Velbert bekam fast 1900 Euro zusammen für den Guten Zweck. Und die Empfänger können das Geld sicher gebrauchen.

1870 Euro Spendengeld wurden nun an die Integrationshilfe Langenberg e.V. übergeben. Doch wie kommt man an soviel Geld?

"Die Kinder der Klassen 3A, 4B und 4C bastelten viele schöne kleine Dinge und verkauften sie vor dem Eingang der Schule, um Geld für die Ukraine-Hilfe zu sammeln", so Sandra Deibl von der Schulleitung. "Diese Arbeit wird in weiteren Klassen zur Zeit fortgesetzt. Ein Leben in Frieden und Freude, das haben wir in Velbert und wünschen es allen Kindern auf der Welt!”

Mit dem Geld unterstützt man einen Verein, der schon seit 2014, also seit der vorangegangenen Flüchtlings-Herausforderung, existiert. Jetzt seit dem Ukraine-Krieg setzt dieser sich verstärkt für bürokratische, finanzielle, bildungstechnische und zwischenmenschliche Belange der neuerlich zugereisten Kreigsvertriebenen ein (und sucht auch noch Helfer).

Am 7. April besuchte Gero Sinha, der Vorsitzende des Vereins IHLA, die Grundschule Kastanienallee und erzählte von den geflüchteten Kindern und ihren Angehörigen, um die sich der Verein ehrenamtlich kümmert. Klassensprecher*innen übergaben dann den Spendenerlös sowie einige kleine gebastelte Geschenke. Es wurde verabredet, in Kontakt zu bleiben und gemeinsame Aktionen zu planen.

"Die Kinder der Grundschule Kastanienallee freuten sich über den Erfolg und die Anerkennung ihrer Aktionen. Die Grundschule Kastanienallee dankt allen Eltern und Kindern, die durch ihre Käufe den großartigen Spenderlös ermöglicht haben", sagt Sandra Deibl.